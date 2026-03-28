В Перми для родителей будущих первоклассников открыли «горячую линию»

Городской департамент образования 26 марта открыл «горячую линию» для родителей будущих первоклассников. Сотрудники ведомства ждут вопросы по 2 апреля. Звонить можно с 09.00 до 18.00 по тел. 212−95−20.
Прием в первые классы стартует с 1 апреля. Подать заявление можно через портал «Госуслуги», филиалы МФЦ и операторов почтовой связи. В предстоящем учебном году первоклассников ждут 94 муниципальные школы и шесть частных учебных заведений.
Приемная кампания пройдет в два этапа: первый — с 1 апреля по 30 июня для детей, проживающих на закрепленной территории и детей льготных категорий; второй — с 6 июля по 5 сентября для приема заявлений на свободные места.
В прошлом году общее количество первых классов сократилось с 521 до 491. В школы пошли 12,5 тыс. первоклассников, что на 1,8 тыс. меньше по сравнению с 2024 учебным годом.