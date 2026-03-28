Астроном Еленин оценил разошедшееся в Сети видео падения метеорита на Луну

Видео падения метеорита на Луну, разошедшееся в Сети, вызвало немало дискуссий среди пользователей. Астроном Леонид Еленин объяснил, почему любые споры вокруг этого ролика бессмысленны.

Источник: Аргументы и факты

В Сети разошлось видео падения метеорита на Луну. Пользователи начали строить догадки о том, мог ли этот метеорит упасть на Землю, если б не наш спутник. В беседе с aif.ru астроном, первоткрыватель кометы C/2010 X1 и нескольких астероидов, сотрудник Института прикладной математики им. Келдыша РАН Леонид Еленин дал кадрам однозначную оценку.

«Это видео — фейк, продукт нейросети, причем топорный», — объяснил эксперт.

Ранее астроном и популяризатор космонавтики Александр Киселев прокомментировал мистические интерпретации, возникшие вокруг небесного тела, взорвавшегося в небе над американским штатом Огайо.