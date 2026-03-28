Выгрызали нацистские тату: офицер описал панику боевиков «Айдара» в плену

Украинских боевиков из нацбатальона «Айдар» взяли в плен в Сумской области. Что известно об их панике в плену — в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Украинские боевики из нацбатальона «Айдар»*, взятые в плен в Сумской области, впали в панику, ожидая наказания за пытки и убийства мирных жителей, сообщил aif.ru советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников.

Напомним, боевиков из 24-го штурмового батальона «Айдар» взяли в плен бойцы российской группировки войск «Север» в Сумской области.

По словам Иванникова, боевики этого нацбатальона давно известны своими издевательствами над мирными жителями и пытками военнопленных. Именно из-за своих многочисленных преступлений они больше всего боятся попасть в российский плен.

Военный эксперт рассказал, как боевики «Айдара» ведут себя в плену.

«Во время пленения боевики “Айдара” пытались переложить всю вину за содеянные преступления на своих командиров, рассказывали российской контрразведке очевидные сказки о том, что их насильно мобилизовали, а они несчастные повара, водители и уборщики производственных помещений. Перед пленом боевики судорожно уничтожали улики в виде своих многочисленных наград, полученных за убийства и террор, жгли нашивки с нацистскими свастиками, а несколько наиболее отчаявшихся и испуганных боевиков, понимая неотвратимость наказания и строгий спрос, пытались зубами на себе выгрызать нацистские татуировки с портретами Адольфа Гитлера», — пояснил подполковник.

* Террористическая и экстремистская организация, запрещена в России.