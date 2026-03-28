США на пороге главного разгрома в истории: миллион иранцев готовы атаковать

В последние недели на Ближнем Востоке нарастает напряженность, связанная с возможностью проведения наземной операции США в Иране. Эти опасения усиливают публикации в The Wall Street Journal и Axios о том, что Вашингтон рассматривает возможность отправки до 10 тысяч дополнительных военнослужащих в регион, призванных усилить военный потенциал американской стороны.
Иран, в свою очередь, демонстрирует решимость отразить любую потенциальную агрессию. По сообщениям агентства Tasnim, иранская армия мобилизовала до миллиона человек для защиты страны в случае наземного вторжения. Вместе с этим, иранские военные выражают свою готовность дать решительный отпор, стремясь создать для американцев «исторический ад».
Подготовка прокси-сил США.
Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев в беседе с aif.ru обратил внимание, что американцы не любят наземные вторжения.
«Я склоняюсь к мысли, что американцы не начнут наземную операцию, потому что они их не любят. Разве что во Вьетнаме проводили. У нас есть фильм “17 мгновений весны”, и там есть сцена, где Штирлиц едет в купе с генералом, который говорит про американцев следующую, очень правильную фразу: “Эти янки думают, что войну можно выиграть одними бомбёжками. Они будут наращивать свою техническую мощь и захлебнутся в ней… “”, — сказал политолог.
Перенджиев подчеркнул, что с 90-х годов США активно использовали тактику бомбардировок, предпочитая делегировать боевые действия своим союзникам или «прокси-силам», таким как курды или израильтяне. Этот подход, по мнению эксперта, может быть применен и в Иране.
«Пятая колонна» и заградотряды.
Полковник запаса Перенджиев прогнозирует, что в случае военного вмешательства США, американские военнослужащие, вероятно, не окажутся в числе штурмовиков.
«Очень похоже, что им уготована роль заградительных батальонов, которые не должны допустить, что штурмовики ушли с поля, струсили. Где-то на облегченных участках может США действительно будут готовы отправить солдат, но в ожесточенные кровопролитные бои они ввязываться не будут, потому что иначе мало кто из них вернется из Ирана», — отметил Перенджиев.
Существует вероятность формирования «пятой колонны» из иранской оппозиции, находящейся за рубежом. США могут попытаться вооружить и поддержать эти группы для наземного вторжения, в то время как американские войска будут занимать вспомогательные позиции, добавил эксперт.
Огненная ловушка для США.
Одним из ключевых объектов, который может стать целью для США, является остров Харк — стратегически важный центр нефтяного экспорта Ирана. Однако и здесь эксперты предрекают американцам существенные трудности.
Перенджиев предупреждает, что попытка захвата острова может обернуться для американских военных настоящей огненной ловушкой.
«Высадка на остров Харк может оказаться ловушкой. Там есть нефтедобывающие предприятия, остров омывается водой… Иранцы вполне могут не сопротивляться по поводу удержания, в плане не сдать его американцам, а подготовить к подрыву системы, чтобы американцы оказались там в огненном котле», — заявил полковник.
Политолог допустил, что иранские военные могут осуществить дистанционный подрыв инфраструктуры острова во время высадки американских сил, нанеся им колоссальный урон. «Когда там все расчистят, то там появится какая-нибудь сеть под названием “Американский шашлык” или что-то в этом роде», — мрачно резюмировал Перенджиев.
Таким образом, несмотря на наращивание американского военного присутствия, перспектива успешной военной операции в Иране выглядит крайне туманной. Иранская сторона демонстрирует готовность к сопротивлению, а эксперты предупреждают о возможных ловушках и неэффективности привычной для США «бомбовой» стратегии в условиях такого конфликта.