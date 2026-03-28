США на пороге главного разгрома в истории: миллион иранцев готовы атаковать

«Я склоняюсь к мысли, что американцы не начнут наземную операцию, потому что они их не любят. Разве что во Вьетнаме проводили. У нас есть фильм “17 мгновений весны”, и там есть сцена, где Штирлиц едет в купе с генералом, который говорит про американцев следующую, очень правильную фразу: “Эти янки думают, что войну можно выиграть одними бомбёжками. Они будут наращивать свою техническую мощь и захлебнутся в ней… “”, — сказал политолог.