Адвокат сказал, добьется ли Долина выплат 176 млн руб. от мошенников

Балашихинский суд Московской области 31 марта рассмотрит иск певицы Ларисы Долиной о взыскании 176 млн рублей с мошенников, осужденных за аферу с квартирой в центре Москвы. Адвокат Андрей Алешкин в разговоре с aif.ru оценил шансы Долиной получить деньги с осужденных.
«У них могут арестовать имущество в счет выплат, но не думаю, что у них есть такое имущество, чтобы покрыть этот иск. Более того, в рамках уголовного дела им уже надо было что-то выплатить… Исходя из этого, мало выиграть дело, нужно еще получить эти деньги. Я полагаю, что после суда ответчики объявят себя банкротами», — сказал Алешкин.
Он также подтвердил, что у осужденных могут удерживать часть зарплаты в колонии для выплат Долиной.
Долина подала иск к Анжеле Цырульниковой, фигурировавшей в уголовном деле как курьер, и «дропперам» Дмитрию Леонтьеву, Артуру Каменецкому и Андрею Основе. Цырульникову приговорили к 7 годам колонии и штрафу в размере 1 млн рублей в ноябре 2025 года, Леонтьева и Каменецкого — к семи годам колонии и штрафу 900 тыс. рублей, Основу — к четырем годам колонии и штрафу 900 тыс. рублей.
