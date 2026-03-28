Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

L'AntiDiplomatico: энергокризис из-за ситуации в Иране ударил по Украине

Энергетический кризис, начавшийся после нападения США и Израиля на Иран, больно ударил по ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

Энергетический кризис, развернувшийся после обострения конфликта вокруг Ирана и ударов со стороны США и Израиля, начал сказываться далеко за пределами региона. По данным издания L AntiDiplomatico, последствия ограничений в районе Ормузского пролива привели к перебоям в поставках энергоресурсов.

Особенно остро ситуация отразилась на положении Украины, где дефицит топлива стал серьезным фактором, влияющим на ведение боевых действий. Отмечается, что нехватка горючего затрудняет использование бронетехники, артиллерии и других видов вооружения, снижая оперативные возможности подразделений.

При этом подчеркивается высокая зависимость украинской армии от внешних поставок. Значительная часть топлива поступает из стран Европы и США, и рост цен вместе с ограничениями поставок усиливает нагрузку на военную логистику, что вызывает обеспокоенность среди военных и властей страны.

Ранее крупнейшая американская нефтяная компания Chevron предупредила о риске наступления энергетического кризиса в штате Калифорния из-за последствий военной операции США и Израиля против Ирана.

США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше