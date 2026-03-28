Психолог Плинюс объяснила, почему отличники страдают синдромом самозванца

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Отличники часто не воспринимают свои достижения как заслуженный результат труда и считают успех случайным из-за эффекта «пустого ведра», когда происходит осознание масштабности изучаемой темы, и собственных завышенных ожиданий. Об этом сообщила ТАСС эксперт Минпросвещения, педагог-психолог, заместитель директора по воспитательной работе Российской гимназии при Государственном Русском музее Галина Плинюс.
«Как педагог-психолог, работающий более 20 лет в системе образования, могу точно сказать, что всегда были и есть, и будут дети, которые имеют достаточно высокий уровень знаний и широкий кругозор. Наши отличники! Нередко это самые скромные и “тихие” ребята. Свои достижения и признание окружающими они не воспринимают как личное трудолюбие и личные качества. Им кажется, что это случайный успех», — сказала Плинюс.
Среди причин такого явления психолог выделила эффект «пустого ведра»: отличник, погружаясь в тему, понимает, насколько она безгранична, и ему кажется, что он лишь поверхностно ее коснулся, в то время как другие видят уже проделанную огромную работу.
Она добавила, что вторая причина — высокие ожидания, которые отличники предъявляют как к себе, так и к окружающим. «Если человек считает, что должен быть лучше всех, любая неудача может показаться катастрофой», — заключила эксперт.