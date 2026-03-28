15 млн рублей отдала хабаровчанка мошенникам после письма «из Росстата»

В Хабаровском крае 57-летняя женщина лишилась всех своих сбережений — 15,8 миллиона рублей — после разговора с человеком, который представился сотрудником правоохранительных органов и запугал её уголовкой за терроризм. Об этом сообщили в прокуратуре края.
Сначала потерпевшей пришло письмо якобы от Росстата с требованием не разглашать личные сведения, а затем поступило СМС, что с ней свяжется сотрудник службы безопасности. Женщина не придала этому значения, пока ей не позвонил мужчина, назвавшийся полицейским.
Звонивший заявил, что из Росстата произошла утечка данных, и сейчас со счёта женщины пытаются перевести деньги на счёт организатора запрещённой организации. Чтобы «заблокировать» перевод, мошенник убедил её положить все накопления на другой счёт. Позже он сообщил, что на имя хабаровчанки якобы оформили кредит на 5 миллионов рублей в Екатеринбурге.
Поверив ему, женщина обналичила в банке 5,8 миллиона рублей, полученных от продажи квартиры, и передала пакет с деньгами неизвестной девушке-курьеру по указанному адресу. Но аферисты на этом не остановились и вскоре позвонили снова. Они сказали, что в такую же ситуацию попала женщина из Абакана, и убедили жертву купить авиабилеты, прилететь туда, забрать у той женщины 10 миллионов рублей и положить их на «безопасный» счёт. В итоге хабаровская пенсионерка невольно стала участницей обмана другой женщины и потеряла все свои деньги.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Прокуратура края контролирует ход расследования.