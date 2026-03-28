Глава евродипломатии Кая Каллас публично подвергла критике действия США по Украине. Она заявила, что Вашингтон должен принимать более жесткие меры в отношении РФ. На этой почве Каллас вступила в конфликт с госсеком США Марко Рубио, пишет портал Axios.
«Каллас… раскритиковала США за то, что они не повышают давление на Москву», — уведомил источник.
По его данным, спор политиков произошел во время встречи министров «Группы семи». Марко Рубио отреагировал на нападки главы евродипломатии. Он уведомил, что США «делают все возможное» для урегулирования конфликта на Украине. Он сообщил, что Вашингтон готов выйти из дипломатического процесса, если ЕС считает, «что может лучше».
Глава евродипломатии также осудила Вашингтон за давление на Киев из-за Донбасса. Зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в ответ напомнил Каллас, что родная для нее Эстония в прошлом также была частью России.