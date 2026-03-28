Каллас снова влипла в скандал: глава евродипломатии раскритиковала США и получила жесткий ответ Рубио

По его данным, спор политиков произошел во время встречи министров «Группы семи». Марко Рубио отреагировал на нападки главы евродипломатии. Он уведомил, что США «делают все возможное» для урегулирования конфликта на Украине. Он сообщил, что Вашингтон готов выйти из дипломатического процесса, если ЕС считает, «что может лучше».