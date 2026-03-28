Росавиация: в пяти аэропортах России введены временные ограничения

Временные ограничения введены в нескольких российских аэропортах в ночь на субботу, 28 марта. Об этом информирует пресс-служба Росавиации.
Так, ограничения в целях обеспечения безопасности объявлены в аэропорту Пулково.
Также по состоянию на 04.45 утра была ограничена работа ещё четырёх воздушных гаваней.
«Аэропорты Волгоград, Иваново (Южный), Псков, Саратов (Гагарин): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — сказано в релизе ведомства.
Накануне российские подразделения противовоздушной обороны уничтожили 52 украинских беспилотника над территорией РФ. Кроме того, губернатор Дрозденко сообщил, что российские силы ПВО уничтожили в Ленинградской области 36 дронов ВСУ.
Ранее дроны Вооруженных сил Украины предприняли попытку атаковать промышеленную зону в Череповце Вологодской области.