Все осужденные по делу о теракте в «Крокусе» обжаловали приговор

Все стороны, участвующие в уголовном деле о теракте в «Крокус сити холле», в результате которого погибли 147 человек, обжаловали вынесенный приговор.

Как сообщила ТАСС адвокат потерпевших Людмила Айвар, апелляционные жалобы подали все 19 осужденных (непосредственные исполнители и их пособники), их защитники, а также потерпевшие, чьи интересы она представляет.

Ни одна из сторон не сочла решение 2-го Западного окружного военного суда справедливым: осужденные считают наказание слишком суровым, тогда как потерпевшие настаивают на его недостаточной строгости.

Кроме того, защита потерпевших требует провести комплексные посмертные судебно-медицинские и психолого-психиатрические экспертизы в отношении тех, кто скончался после трагедии, а также десяти человек, находящихся в тяжелом состоянии под наблюдением врачей.

Как пояснил ТАСС другой адвокат потерпевшей стороны Игорь Трунов, если экспертиза подтвердит причинно-следственную связь между полученными повреждениями и наступившей смертью или тяжелыми последствиями для здоровья, это станет основанием для пересмотра приговора и возложения дополнительной ответственности на осужденных.

Дата рассмотрения апелляционных жалоб в вышестоящей инстанции пока не назначена.

Ранее сообщалось, что Захарова высказалась о праздновании в Киеве трагедии в «Крокусе».

