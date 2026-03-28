В Новосибирской области возрождают исчезающие немецкие диалекты

Поддержку в деле сохранения языкового наследия готовы оказать и учёные. Заведующая кафедрой романо германских языков НГПУ Наталья Дутова пояснила, что вуз планирует развивать сотрудничество с центром «Heimweh». По её словам, сохранение диалектов — это не просто фиксация исчезающих слов, а спасение целого пласта культуры, самобытности и идентичности. Для педагогического университета, который готовит учителей и исследователей, работа с живым языком и устной историей старшего поколения имеет особое значение. На факультете иностранных языков накоплен многолетний опыт в области лингвистики и методики преподавания немецкого языка, что позволяет вузу выступать методическим и научным центром для подобных инициатив.