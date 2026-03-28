В Новосибирской области возрождают исчезающие немецкие диалекты

Как пишет nsk.aif.ru, проблема утраты диалектов среди российских немцев остается острой уже долгие десятилетия. После депортации 1941 года и последовавших запретов язык, культура и традиции перестали передаваться младшим поколениям. В школах сегодня преподают литературный немецкий язык, тогда как родные диалекты — платдойч, швабский, северобаварский и другие — сохранились лишь фрагментарно, преимущественно у представителей старшего возраста.
Однако, как отмечает Андрей Шмидт, в последнее время среди молодёжи этот интерес к языку предков возрождается. Дети стремятся освоить диалекты, глубже узнать культуру, религиозные обычаи и праздники российских немцев. В Купинском районе занятия, организованные на базе Центра немецкой культуры, уже пользуются успехом у школьников.
Согласно данным переписи 2010 года, в России проживает 195 тысяч немцев, из них около 40 тысяч — в Новосибирской области. При этом единственным местом компактного проживания этнических немцев в регионе остается село Неудачино Татарского района.
Поддержку в деле сохранения языкового наследия готовы оказать и учёные. Заведующая кафедрой романо германских языков НГПУ Наталья Дутова пояснила, что вуз планирует развивать сотрудничество с центром «Heimweh». По её словам, сохранение диалектов — это не просто фиксация исчезающих слов, а спасение целого пласта культуры, самобытности и идентичности. Для педагогического университета, который готовит учителей и исследователей, работа с живым языком и устной историей старшего поколения имеет особое значение. На факультете иностранных языков накоплен многолетний опыт в области лингвистики и методики преподавания немецкого языка, что позволяет вузу выступать методическим и научным центром для подобных инициатив.