Территория для защиты коренных народов «Патомская» появится в Иркутской области

Правительство Иркутской области одобрило создание территории традиционного природопользования регионального значения «Патомская». Проект представил минприроды на заседании под руководством первого зампреда Андрея Соковикова, — сообщают на официальном сайте правительства Приангарья.
Общая площадь новой ТТП составит более 591 тысячи гектаров, разделенных на три участка. Здесь смогут вести традиционное хозяйство не только члены общины, но и жители села Большой Патом и поселка Перевоз.
Главная цель — защита исконной среды обитания и образа жизни коренных малочисленных народов. На этой территории установят особый правовой режим: запретят любую деятельность, которая может навредить природе или традиционным промыслам.
— Это долгожданное событие для эвенков и всех, кто ведет традиционный уклад. Наш вклад в сохранение этнического многообразия и культурного наследия страны, — отметил замминистра природных ресурсов и экологии Приангарья Сергей Нестеров.
Создание новой территории приурочено к Году единства народов России, объявленному президентом. Кстати, в этом году в стране впервые отметят новый праздник — День коренных малочисленных народов РФ (30 апреля). Ранее подобные территории уже появились в Катангском, Качугском и Казачинско-Ленском районах.