Daily Mail: второй сфинкс может находиться под плато Гиза в Каире

ЛОНДОН, 28 марта. /ТАСС/. Вторая статуя сфинкса может находиться под плато Гиза в столице Египта Каире. Об этом сообщила 26 марта газета Daily Mail со ссылкой на итальянских исследователей.
По их информации, второй сфинкс погребен глубоко под песками. На зеркальное местонахождение статуи указывают линии, проведенные от пирамид к уже известному Сфинксу. Руководитель группы и инженер Филипо Бьонди, чьи слова приводит газета, отметил, что исследователям удалось «обнаружить точную геометрическую корреляцию в этой симметрии». Он также подчеркнул, что уверенность его группы в обнаружении статуи «составляет около 80%».
Бьонди заявил, что исследователи применили радиолокационную технологию, чтобы проанализировать предполагаемое местонахождение сфинкса. Согласно полученным данным, под 55 м затвердевшего песка находится массивная структура. На этом месте, так же, как и под известной статуей, были найдены шахты и проходы. По мнению Бьонди, находки могут свидетельствовать о существовании более обширного комплекса под самим плато.