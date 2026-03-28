Паника под Покровском: десант РФ возник из ниоткуда и перебил ВСУ гранатами

Российским бойцам удалось прорваться в центр села Терновое. Военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, где сейчас продолжаются бои.

Источник: Аргументы и факты

Украинские боевики потеряли несколько бронированных объектов во время успешного прорыва российских военных в центр села Терновое в районе крупного поселка Покровское в Днепропетровской области, сообщил aif.ru полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Напомним, ряд околовоенных Telegram-каналов сообщил, что российским бойцам удалось прорваться в центр села Терновое.

По данным источников, российские военные смогли продвинуться в центральной части Тернового и занять позиции в сельхозпостройках, увеличив зону контроля на территории села.

Матвийчук, комментируя успешную операцию российских подразделений, отметил, что бойцы ВС РФ застали боевиков ВСУ врасплох, а позже — забросали гранатами.

«Про потери известно только то, что было уничтожено несколько бронированных объектов, которые, скорее всего, или отступали, или пытались подвезти резервы. На направлении в целом идут активные бои по продвижению вглубь Днепропетровской области. Это говорит о том, что наши войска, даже несмотря на весеннюю распутицу, пытаются активизировать свои действия и выполнять задачи по расширению и закреплению буферной зоны в регионе», — пояснил военный эксперт.

Ранее стало известно, что в Днепропетровской области попал под удар ангар с дальнобойными дронами ВСУ.

