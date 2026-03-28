Крах Железного купола: эксперт предрек конец Израиля без победы над Ираном

«В случае, если Израиль не одержит решительной победы, он может вообще начать процедуру схлопывания как государства. Иными словами, велика вероятность, что начнется процесс коллапса израильской государственности и завершения проекта Израиль», — сказал Данилин.
Эксперт объяснил, что это означает.
«Если Израиль и США не добьются победы, а Иран выйдет из конфликта непобеждённым, получив то, чего хотел (формальный контроль над Ормузским проливом и гарантии ненападения Израиля на Ливан), это приведёт к тому, что все соседи Израиля воспрянут и начнут строить козни против него. Особенно учитывая, что в последнее время Израиль сильно потрепал их — и в экономическом, и в политическом, и во внутриполитическом плане», — отметил Данилин.
По словам эксперта, это и Египет, куда было выдавлено огромное количество палестинцев, что серьёзно подрывает внутриполитическое спокойствие в стране, и Сирия, по которой постоянно наносит удары Израиль, и Турция, которой Израиль в последнее время начал угрожать, и, конечно же, Ливан с Иорданией.
«В общем, все соседи израильского государства воспрянут ото сна и тут же начнут строить козни, требовать реализации всех резолюций ООН о создании палестинского национального государства и максимально жёстко противодействовать любым силовым попыткам Израиля. Плюс ко всему, это будет означать конец мифа о непробиваемости “Железного купола”. Хотя этот миф уже и так подорван, но в данном случае это проявится в максимальном объёме», — подытожил Данилин.
Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор высказал мнение, что Соединённые Штаты не смогут одержать победу в возможном противостоянии с Ираном. В эфире одного из YouTube-каналов он отметил, что американская сторона по-прежнему опирается на устаревшие методы ведения войны, тогда как Тегеран действует в рамках современных подходов.