Российские военные нейтрализовали 15 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Ленинградской области, проинформировал Александр Дрозденко.
Губернатор уточнил, что, по предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Разрушения также не зафиксированы.
«Сбито 15 вражеских БПЛА. По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет», — написал он в своём канале в Mах.
Напомним, накануне российские военные ликвидировали 36 беспилотников украинских войск над Ленинградской областью.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что один человек погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск по многоквартирным домам в Краснодаре.
Также стало известно, что три человека получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Краснодарском крае.