Дрозденко: в Ленинградской области ликвидировали 15 беспилотников

Российские военные нейтрализовали 15 беспилотных летательных аппаратов украинских войск в Ленинградской области, заявил Александр Дрозденко.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные нейтрализовали 15 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Ленинградской области, проинформировал Александр Дрозденко.

Губернатор уточнил, что, по предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. Разрушения также не зафиксированы.

«Сбито 15 вражеских БПЛА. По предварительным данным, повреждений и пострадавших нет», — написал он в своём канале в Mах.

Напомним, накануне российские военные ликвидировали 36 беспилотников украинских войск над Ленинградской областью.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что один человек погиб в результате атаки беспилотных летательных аппаратов украинских войск по многоквартирным домам в Краснодаре.

Также стало известно, что три человека получили травмы в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины в Краснодарском крае.

Александр Дрозденко — российский политик, много лет занимающий пост губернатора Ленинградской области. В этом тексте — его биография, карьерный путь, а также интересные факты о чиновнике и основная информация о его жизни и деятельности.
