Преподаватель Хабаровского педагогического колледжа поборется за звание лучшего в стране

В Хабаровском крае подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Мастер года — 2026». В течение недели преподаватели и мастера производственного обучения техникумов и колледжей края соревновались за звание лучшего из лучших. В конкурсных испытаниях они показали свои профессиональные навыки, знание передовых технологий и методик обучения. Конкурс проходит по федеральному проекту «Профессионалитет» президентского нацпроекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Педагоги системы профессионального образования — неотъемлемая часть масштабной команды, которая работает на кадровый суверенитет страны. Каждый из финалистов уже победитель, доказавший свое мастерство и высокий уровень профессионализма. Их достижения служат не только свидетельством личного успеха, но и прочной основой для дальнейшего развития всей системы СПО. Наши студенты — это именно те люди, за которыми будущее. И особенно ценно, что их учат и воспитывают настоящие мастера своего дела», — рассказали в министерстве образования и науки Хабаровского края.
Участниками отборочного этапа стали 68 педагогов профессиональных образовательных организаций, в региональный этап вышли 10 из них. Сначала финалисты продемонстрировали свои таланты, выступив с монологом о своем опыте обучения студентов. А затем провели открытые мастер-классы, где показали свои преподавательские методики и практическую подготовку.
Абсолютным победителем конкурса «Мастер года» стал преподаватель Хабаровского педагогического колледжа имени Героя Советского Союза Д. Л. Калараша Михаил Нешумаев.
«В системе профессионального образования я работаю 13 лет. В детстве мечтал о хирургии, но судьба распорядилась иначе. Решающую роль в моей жизни сыграл пример школьного учителя математики Людмилы Михайловны Жданкиной, которая стала для меня профессиональным ориентиром на всю жизнь. Как говорит Президент России Владимир Владимирович Путин, учитель — призвание и важнейшая миссия. Свою миссию я вижу в подготовке настоящих профессионалов, ведь именно им предстоит определять завтрашний день страны», — рассказал Михаил Нешумаев.
Главный символ движения — флаг всероссийского конкурса «Мастер года» — победителю вручила Наталья Павлова, преподаватель Комсомольского-на-Амуре колледжа технологий и сервиса. В 2025 году она победила в краевом конкурсе, а затем вошла в десятку лучших преподавателей страны.
Добавим, что победитель регионального конкурса представит Хабаровский край на всероссийском этапе. Финальные испытания состоятся в г. Новом Уренгое, имя победителя будет названо 2 октября — в День среднего профессионального образования. В нем примут участие педагоги из всех 89 субъектов России.
С 2022 года Хабаровский край является участником федерального проекта «Профессионалитет». За это время на территории края создано 6 образовательно-производственных кластеров: «Машиностроение (авиастроение)», «Железнодорожный транспорт», «Водный транспорт», «Педагогика», «Туризм и сфера услуг», «Машиностроение (судостроение)», в этом году появится кластер для строительной отрасли. На 2027 год планируется подать заявки в Минпросвещения России на создание кластеров в регионе еще по 8 направлениям.