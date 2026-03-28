В Красноярске благоустроят пешеходную зону у Предмостной площади

В Красноярске к 400-летию города благоустроят пешеходную зону у Предмостной площади. В администрации города сообщили, что сейчас идет поиск подрядчика, начальная цена контракта — 176,8 миллиона рублей.
Работы пройдут на участке вдоль проспекта «Красноярский рабочий» — от Предмостной площади до пересечения с улицей Кольцевая. Обновленный маршрут свяжет район кинотеатра «Эпицентр» с Ярыгинской набережной и микрорайоном Пашенный (через пешеходный переход на Матросова).
Подрядчику предстоит: обновить асфальт, бортовые камни, уличную мебель; сделать современное освещение, брусчатку; обустроить недостающие участки пешеходных путей, а также доступную среду для маломобильных жителей.
Все работы должны завершиться к концу благоустроительного сезона.
