Космонавт Микаев: на борту МКС вспоминают Гагарина

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Космонавты на борту Международной космической станции в разговорах с иностранными коллегами упоминают Юрия Гагарина, все о нем вспоминают. Об этом сообщил ТАСС космонавт Сергей Микаев в преддверии Недели космоса.
«В разговорах с нашими коллегами, иностранными космонавтами, конечно, мы упоминаем Юрия Гагарина, но не так часто. Конечно же, они знают его подвиг, он первый человек, побывавший в космосе. Может быть, мы не так часто о нем разговариваем, но это личность мирового масштаба», — поделился космонавт.
Микаев напомнил, что в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне установлен бюст Юрия Гагарина. «Все об этом прекрасно знают и вспоминают о нем», — заключил он.
Неделя космоса в 2026 году приурочена к 65-летию полета Юрия Гагарина. Первая в истории России Неделя космоса пройдет с 6 по 12 апреля 2026 года. Указ о ежегодном проведении этого события был подписан президентом России 29 декабря 2025 года. Организатором выступает Роскосмос.
