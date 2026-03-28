Диетолог Кованова объясняла, кому противопоказан «доширак»

От лапши быстрого приготовления стоит стоит воздерживаться всем. Но если здоровым людям ее можно употребить в исключительных случаях не чаще пары раз в месяц, то при некоторых заболеваниях этот продукт прямо противопоказан, указала в беседе с aif.ru диетолог, нутрициолог Софья Кованова.
«Такой продукт особо не рекомендуется людям с гипертонией, заболеваниями ЖКТ, лишним весом и детям В лапше быстрого приготовления очень много соли, что ведет к отекам, повышает нагрузку на сердце и почки. В пакетиках со вкусовым добавками, так называемым “бульоном” содержатся трансжиры и усилители вкусы, которые могут стать причиной задержки воды в организме и воспалительных процессов. Кроме того, такая лапша содержит простые углеводы, которые дают быстрый скачок сахара. При этом он как быстро поднимается, так и быстро опускается, возвращая чувство голода», — объяснила эксперт недостатки «доширака».
