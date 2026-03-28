Трамп планирует усилить военное присутствие на Ближнем Востоке: США хотят отправить к Ирану третий авианосец

Американское руководство планирует усилить военное присутствие на Ближнем Востоке. Его намерены укрепить авианосцем USS George H.W. Bush. США могут направить к Ирану уже третий боевой корабль, сообщает телеканал CNN.
По сведениям источников, авианосец планируется передать американскому Центральному командованию. Детали возможной операции с участием корабля не разглашаются.
«Ожидается, что авианосец USS George H.W. Bush будет переброшен в район, рядом с которым продолжается конфликт с Ираном», — уведомили собеседники телеканала.
Как отметил Bloomberg, авианосец USS Gerald R. Ford столкнулся с трудностями. Пентагон признал, что данных об испытаниях корабля недостаточно, чтобы оценить его «оперативную пригодность». По данным журналистов, никто не может с уверенностью сказать, насколько хорошо Gerald R. Ford и другие авианосцы США способны обнаруживать и перехватывать вражеские самолеты и ракеты.