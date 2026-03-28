Трамп планирует усилить военное присутствие на Ближнем Востоке: США хотят отправить к Ирану третий авианосец

Как отметил Bloomberg, авианосец USS Gerald R. Ford столкнулся с трудностями. Пентагон признал, что данных об испытаниях корабля недостаточно, чтобы оценить его «оперативную пригодность». По данным журналистов, никто не может с уверенностью сказать, насколько хорошо Gerald R. Ford и другие авианосцы США способны обнаруживать и перехватывать вражеские самолеты и ракеты.