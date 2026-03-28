Миллиард в день: генерал раскрыл шокирующие потери США в войне с Ираном

Соединенные Штаты могли потерять в войне с Ираном порядка 40 самолетов и вертолетов, однако пока они не признают этого. Об этом aif.ru заявил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.
Ранее сообщалось, что летающий над Ираком американский штурмовик A-10 Thunderbolt II бойцы проиранского ополчения пытались сбить из спаренной автоматической зенитной установки ЗУ-23−2, которое называют «зушкой» или «рогаткой».
По данным WSJ, США потеряли 10 самолетов и более десятка дронов в войне с Ираном.
«Когда сбивают самолеты и вертолеты противника, это действует психологически на исполнителей задач, на летчиков, они начинают работать осторожнее, а значит, не всегда смело идут на выполнение поставленных руководством задач… На сегодняшний день нам известно, что сбито пять истребителей, а если и А-10 попал под раздачу, то уже шесть. Плюс два самолета транспортной авиации были повреждены. Часть на ремонте стоит. Это то, что было подтверждено американской стороной. Хотя Иран говорит, что в воздухе они уничтожили порядка 20 самолетов и вертолетов противника, и еще столько же на земле. И мы совершенно не знаем о потерях Израиля. Может, среди уничтоженных были и израильские воздушные суда, а их все приписали к американским», — отметил Попов.
Генерал-майор отметил, что США держат свои самолеты на базах в Саудовской Аравии, Кувейте, Катаре, Бахрейне и Ираке. «Не исключено, что на этих базах могли оказаться израильские самолеты в том числе и попасть под раздачу. Но Израиль официально не объявлял о своих потерях», — добавил Попов.
По мнению генерала, финансовые потери США в конфликте с Ираном колоссальные.
«Авиационная техника дорогая. Даже такие не новые штурмовики, как А-10, по остаточной стоимости все равно дорого обходятся. Еще сказывается моральная цена этих потерь. Американцам придется выводить из запасов, с баз хранения самолеты, а их надо восстанавливать, это тоже затраты… Если вообще все расходы посчитать, то в день Соединенные Штаты Америки тратят по миллиарду долларов. За две недели это 14 миллиардов, и это только на вооружение. Недаром США запросили у Конгресса более 200 млрд на эту войну», — подчеркнул Попов.
Он убежден, что для США финансовые потери менее важны, чем имиджевые.
«Имиджевые потери для них ощутимы, поэтому они пытаются отстоять свое лицо, а все остальное — это расходный материал… Американцы и израильтяне поступают варварски, отстаивая так свою доминантность», — подытожил военный эксперт.
