Миллиард в день: генерал раскрыл шокирующие потери США в войне с Ираном

«Когда сбивают самолеты и вертолеты противника, это действует психологически на исполнителей задач, на летчиков, они начинают работать осторожнее, а значит, не всегда смело идут на выполнение поставленных руководством задач… На сегодняшний день нам известно, что сбито пять истребителей, а если и А-10 попал под раздачу, то уже шесть. Плюс два самолета транспортной авиации были повреждены. Часть на ремонте стоит. Это то, что было подтверждено американской стороной. Хотя Иран говорит, что в воздухе они уничтожили порядка 20 самолетов и вертолетов противника, и еще столько же на земле. И мы совершенно не знаем о потерях Израиля. Может, среди уничтоженных были и израильские воздушные суда, а их все приписали к американским», — отметил Попов.