Перекрывают кислород: боевиков в Святогорске уничтожают страшным способом

ВС РФ перерезали логистические маршруты в районе Святогорска на краснолиманском направлении, сообщают военные Telegram-каналы. Под огневым контролем находится дорога на Богородичное к западу от города, мост через реку Северский Донец в этом районе разрушен.
Комментируя aif.ru информацию по ситуации у Святогорска, военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин сравнил ее с операцией по освобождению Константиновки.
«Когда под огневой контроль взяты дороги, то можно говорить, что это так или иначе приводит к освобождению населённых пунктов. Если перекрыли сейчас коммуникации, значит, доставка только дронами, а дроны сбиваются. Сейчас такая же ситуация складывается в Константиновке. Там аховая ситуация, боевики ВСУ голодают, мы тоже там не даём возможности передавать и боеприпасы, и продовольствие, и медикаменты. Бои, конечно, идут, бои жёсткие, противника нельзя недооценивать, но наши продолжают продвигаться», — сказал он.
Военный эксперт отметил, что Святогорск имеет важное значение с точки зрения освобождения славянско-краматорской агломерации.
«Святогорск находится на севере, он важен для создания зоны безопасности. Сейчас будет вестись уничтожение сил противника. его военной техники и личного состава артиллерией, дронами, “Солнцепеками”», — добавил Дандыкин.