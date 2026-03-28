Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Перекрывают кислород: боевиков в Святогорске уничтожают страшным способом

Пути в Святогорск на краснолиманском направлении отрезаны. Мост в районе этого города взорван, а единственная дорога находится под огневым контролем ВС РФ. Военный эксперт Василий Дандыкин раскрыл детали операции по освобождению Святогорска.

Источник: Аргументы и факты

ВС РФ перерезали логистические маршруты в районе Святогорска на краснолиманском направлении, сообщают военные Telegram-каналы. Под огневым контролем находится дорога на Богородичное к западу от города, мост через реку Северский Донец в этом районе разрушен.

Комментируя aif.ru информацию по ситуации у Святогорска, военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин сравнил ее с операцией по освобождению Константиновки.

«Когда под огневой контроль взяты дороги, то можно говорить, что это так или иначе приводит к освобождению населённых пунктов. Если перекрыли сейчас коммуникации, значит, доставка только дронами, а дроны сбиваются. Сейчас такая же ситуация складывается в Константиновке. Там аховая ситуация, боевики ВСУ голодают, мы тоже там не даём возможности передавать и боеприпасы, и продовольствие, и медикаменты. Бои, конечно, идут, бои жёсткие, противника нельзя недооценивать, но наши продолжают продвигаться», — сказал он.

Военный эксперт отметил, что Святогорск имеет важное значение с точки зрения освобождения славянско-краматорской агломерации.

«Святогорск находится на севере, он важен для создания зоны безопасности. Сейчас будет вестись уничтожение сил противника. его военной техники и личного состава артиллерией, дронами, “Солнцепеками”», — добавил Дандыкин.

В декабре 2025 года президенту России Владимиру Путину доложили о полном взятии Северска. В материале разбираем, чем так важен этот небольшой населенный пункт Донбасса и как его переход под контроль ВС РФ может повлиять на ход СВО.
Читать дальше