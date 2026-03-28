Строительный мусор и сараи тушили пожарные в Хабаровском крае

За минувшие сутки подразделения пожарной охраны шесть раз выезжали на ликвидацию техногенных пожаров, два из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщает управление МЧС России.
В краевом центре серьезный инцидент произошел на улице Монтажной, где огнеборцы в течение 52 минут ликвидировали возгорание надворных построек на площади 40 квадратных метров. Еще один вызов поступил из Комсомольска-на-Амуре с проспекта Интернациональный.
Там в заброшенной квартире пятиэтажного дома загорелся строительный мусор. Для полной ликвидации скрытых очагов тления бойцам пришлось вскрывать деревянные полы и проводить дымоудаление в подъезде, справившись с задачей за 26 минут.
Кроме того, в ночное время хабаровские спасатели реагировали на сообщение о возгорании в цветочном павильоне на улице Краснореченской. Огонь повредил внутреннюю отделку, проводку и оборудование на площади 10 квадратных метров. По данным ведомства, во всех происшествиях пострадавших нет, а точные причины возгораний сейчас устанавливают специалисты.
Параллельно с тушением пожаров спасательные подразделения трижды привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.
