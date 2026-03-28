Молодежный форум «Байкал» пройдет в Иркутской области в 18-й раз

В Иркутской области обсудили подготовку к международному молодежному форуму «Байкал». Мероприятие пройдет в 18-й раз — с 10 по 14 августа в Ольхонском районе. Старт регистрации уже дан, она продлится до Дня молодежи, сообщают в правительстве региона.
Главная тема сезона — «Цели устойчивого развития». Особый акцент сделают на Годе единства народов России. Традиционно пройдет грантовый конкурс «Росмолодёжь. Гранты»: на поддержку инициатив можно получить до 1 млн рублей.
К участию приглашают молодых педагогов, предпринимателей, экологов, туристов, а также лидеров из муниципалитетов и представителей разных культур.
Напомним, в прошлом году форум собрал 600 участников из 46 регионов России и 15 стран. Работало шесть площадок, выступили более 250 спикеров. На грантовых конкурсах разыграли 14,5 млн рублей, победителями стали 43 человека.