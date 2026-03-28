Молодежный форум «Байкал» пройдет в Иркутской области в 18-й раз

В Иркутской области обсудили подготовку к международному молодежному форуму «Байкал». Мероприятие пройдет в 18-й раз — с 10 по 14 августа в Ольхонском районе. Старт регистрации уже дан, она продлится до Дня молодежи, сообщают в правительстве региона.