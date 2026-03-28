ВС РФ ликвидировали укрепления и сорвали ротацию ВСУ под Константиновкой

Российские военные ликвидировали пункт временной дислокации, два миномёта и сорвали попытку ротации Вооружённых сил Украины на константиновском направлении, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что удар нанесли подразделения российской группировки войск «Юг».
«На константиновском направлении операторы разведывательных БПЛА подразделения войск беспилотных систем Южной группировки войск ликвидировали пункт временной дислокации (ПВД) с живой силой ВСУ. Вся информация по цели была передана расчёту артиллерийского орудия Д-30, который первым же выстрелом поразил ПВД», — говорится в сообщении.
В МО отметили, что на окраине Константинови военнослужащие РФ отследили перемещение личного состава украинских войск, и, использовав FPV-дрон, сорвали ротацию «живой силы ВСУ в количестве двух военнослужащих».
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.