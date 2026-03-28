ВС РФ ликвидировали укрепления и сорвали ротацию ВСУ под Константиновкой

Российские военные ликвидировали пункт временной дислокации и сорвали попытку ротации украинских войск на константиновском направлении, сообщило Минобороны РФ.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные ликвидировали пункт временной дислокации, два миномёта и сорвали попытку ротации Вооружённых сил Украины на константиновском направлении, сообщает Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что удар нанесли подразделения российской группировки войск «Юг».

«На константиновском направлении операторы разведывательных БПЛА подразделения войск беспилотных систем Южной группировки войск ликвидировали пункт временной дислокации (ПВД) с живой силой ВСУ. Вся информация по цели была передана расчёту артиллерийского орудия Д-30, который первым же выстрелом поразил ПВД», — говорится в сообщении.

В МО отметили, что на окраине Константинови военнослужащие РФ отследили перемещение личного состава украинских войск, и, использовав FPV-дрон, сорвали ротацию «живой силы ВСУ в количестве двух военнослужащих».

Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.

Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше