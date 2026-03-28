Главный позор за 40 лет: Израиль потерял 21 танк в страшном бою у Тайбе

Ливан грамотно применяет военную технику против израильских танков Merkava, что объясняет их массовые потери, сообщил в беседе с aif.ru бывший танкист, военный эксперт Борис Джерелиевский.
Уточняется, что основная часть потерь израильской бронетехники пришлась на один бой между населенными пунктами Тайбе и Аль-Кантара. Эти потери стали крупнейшими для израильской армии за последние 40 лет.
Джерелиевский отметил, что упомянутый танк считается одним из лучших в мире.
«Наиболее тяжелые потери, если мы говорим об этих танках, Израиль понес во время последнего вторжения на территорию Ливана. Тогда они использовали против них противотанковые ракетные комплексы. Они достаточно грамотно их применяли, была хорошая тактика, поэтому Израиль понес достаточно серьезные потери. Сейчас, вероятнее всего, были применены FPV-дроны. Израильтяне не учли те тренды, которые сейчас появились в военном искусстве», — пояснил военный эксперт.
Джерелиевский подчеркнул, что ливанское движение «Хезболла» удачно освоило новую тактику ведения боевых действий и активно применяет дроны, которым израильская армия ничего противопоставить не может.
«Израиль еще столкнется с массой сюрпризов в Ливане, и еще 10 раз подумает, насколько это была хорошая идея — нападать на “Хезболлу”», — добавил специалист.
Ранее стало известно, что Франция подготовила проект по завершению конфликта Израиля и Ливана.