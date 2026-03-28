В Уганде заявили, что могут захватить Тегеран за две недели

Уганда может захватить столицу Ирана Тегеран за две недели. Об этом в субботу, 28 марта, высказался глава народных сил обороны страны Мухузи Кайнеругаба.

— Нам потребуется не более двух недель, чтобы захватить Тегеран. Для этой задачи достаточно бригады UPDF (Народных сил обороны Уганды — прим. «ВМ»), — заявил он в социальной сети Х.

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы) вступит в конфликт на стороне Ирана, если другие государства присоединятся к Соединенным Штатам Америки и Израилю в атаках против Тегерана и его сторонников. Об этом 27 марта заявил представитель хуситов Яхья Сариа.

По его словам, в Йемене ожидают «немедленного ответа со стороны США и Израиля на международные дипломатические усилия по прекращению агрессии против Ирана и оси сопротивления».

Хуситы могут перекрыть стратегически важный Баб-эль-Мандебский пролив в поддержку Ирана. Об этом 15 марта сообщил один из представителей вооруженных сил Абед ас-Саур.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше