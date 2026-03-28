В Уганде заявили, что могут захватить Тегеран за две недели

Правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы) вступит в конфликт на стороне Ирана, если другие государства присоединятся к Соединенным Штатам Америки и Израилю в атаках против Тегерана и его сторонников. Об этом 27 марта заявил представитель хуситов Яхья Сариа.