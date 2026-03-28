Для США подготовили ад: единицы американцев вернутся живыми из Ирана

Мало кто из американских военных вернется домой в случае начала наземной операции в Иране, более вероятно, что они будут играть роль заградительных отрядов для пятой колонны, заявил aif.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.
Ранее The Wall Street Journal и Axios сообщили, что США могут дополнительно отправить на Ближний Восток до 10 тысяч солдат. Целью возможной отправки дополнительных сил является расширение военных возможностей США.
В то же время в Иране мобилизовали 1 млн человек на случай наземного вторжения США на южном направлении страны. Tasnim со ссылкой на источник пишет, что военные Ирана полны энтузиазма создать для американцев исторический ад.
«Я склоняюсь к мысли, что американцы не начнут наземную операцию, потому что они их не любят. Разве что во Вьетнаме проводили. У нас есть фильм “17 мгновений весны”, и там есть сцена, где Штирлиц еде в купе с генералом, который говорит про американцев следующую, очень правильную фразу: “Эти янки думают, что войну можно выиграть одними бомбёжками. Они будут наращивать свою техническую мощь и захлебнутся в ней…”», — сказал Перенджиев.
Он обратил внимание, что америнцы с 90-х годов делали упор на бомбардировки против той или иной страны.
«Они готовили какие-то иные структуры, оппозицию, которая воевала за них. На боевые действия они отправляли кого угодно, тех же курдов, израильтян и так далее. У меня складывается ощущение, что в Иране будет такой же сценарий. Они сформируют пятую колонну из иранцев в Европе, которые выражали радость по поводу бомбежек, США вооружают курдов. За спиной этих прокси будут американцы», — добавил Перенджиев.
Политолог отметил, что военнослужащие США не будут участвовать в конфликте в качестве штурмовиков.
«Очень похоже, что им уготована роль заградительных батальонов, которые не должны допустить, что штурмовики ушли с поля, струсили. Где-то на облегченных участках может США действительно будут готовы отправить солдат, но в ожесточенные кровопролитные бои они ввязываться не будут, потому что иначе мало кто из них вернется из Ирана», — подытожил Перенджиев.