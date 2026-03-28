Получили по куполу: Израилю предсказали коллапс из-за войны с Ираном

Вашингтон Тель-Авив оказались в критической точке эскалации с Ираном, где отсутствие решительной победы может обернуться для одной стороны потерей государственности, а для другой — политическим крахом администрации. Политолог Павел Данилин в интервью aif.ru проанализировал сценарии развития конфликта на Ближнем Востоке.
Израиль потеряет государственность.
По мнению эксперта, ставкой в текущем противостоянии выступает не просто военный успех, а сохранение нынешней конфигурации израильского государства. Если Израиль и США не одержат решительной победы над Ираном, может запуститься необратимый процесс.
«В случае, если Израиль не одержит решительной победы, он может вообще начать процедуру схлопывания как государства, — предупреждает Данилин. — Иными словами, велика вероятность, что начнется процесс коллапса израильской государственности и завершения проекта Израиль».
Политолог уточняет, что ключевым фактором здесь станет реакция соседей. Если Иран выйдет из конфликта непобежденным, получив формальный контроль над Ормузским проливом и гарантии для Ливана, это станет сигналом для всего региона. Воспрянут не только прямые противники, но и страны, которые ранее сохраняли относительное спокойствие.
По словам эксперта, это и Египет, куда было выдавлено огромное количество палестинцев, что серьёзно подрывает внутриполитическое спокойствие в стране, и Сирия, по которой постоянно наносит удары Израиль, и Турция, которой Израиль в последнее время начал угрожать, и, конечно же, Ливан с Иорданией.
«В общем, все соседи израильского государства воспрянут ото сна и тут же начнут строить козни, требовать реализации всех резолюций ООН о создании палестинского национального государства и максимально жёстко противодействовать любым силовым попыткам Израиля», — сказал Данилин.
Дополнительным ударом по обороноспособности страны станет окончательное разрушение мифа о непроницаемости «Железного купола», который, по словам эксперта, и так уже существенно подорван.
Трамп загнал себя в ловушку.
Операция США и Израиля, по оценке политолога, находится в состоянии затяжного «процесса коллапса». Реалии далеки от первоначальных планов. Вероятность того, что глава Белого дома Дональд решится на наземную операцию, Данилин оценил как 50 на 50.
«Трамп объявил о приостановке ударов по энергообъектам Ирана до 6 апреля. Но такие заявления Трамп может делать лишь с одной целью: потянуть время до подхода воинских контингентов, которые, возможно, будут принимать участие в наземной операции, а также до того момента, когда удастся договориться со странами НАТО и государствами Персидского залива о деблокировке пролива и о совместной операции против Ирана», — сказал Данилин.
«Трамп загнал себя в такую ловушку, из которой у него нет хорошего выхода. С одной стороны, если он не покажет успеха, его “съедят” на осенних промежуточных выборах в Конгресс. С другой стороны, если он покажет результат, но с большим количеством жертв, его опять же “съедят” на этих выборах. И непонятно, где ему будет проще. В общем, цугцванг», — сказал эксперт.
Несмотря на сложности, политолог считает преждевременным говорить о неизбежном поражении США и Израиля. Он указал на объективную слабость Ирана в сравнении с оппонентами, даже несмотря на наличие основной проблемы для Штатов — очень длинного логистического плеча.
В случае же сокрушительного поражения США в войне с Ираном, добавил Данилин, демократы будут ставить Трампу палки в колёса по всем внутриполитическим вопросам, и не исключил импичмента.