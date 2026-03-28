Замруководителя УДИБ Красноярска и еще два человека задержаны по подозрению в мошенничестве (видео)

В Красноярском крае задержаны участники организованной группы, подозреваемые в мошенничестве в особо крупном размере.
По информации пресс-службы краевого Следственного комитета, по материалам УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении заместителя руководителя по благоустройству и озеленению МКУ города Красноярска «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства», генерального директора коммерческой организации и индивидуального предпринимателя в сфере производства электрического оборудования. Они подозреваются в преступлении по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием служебного положения, в особо крупном размере).
По версии следствия, в апреле 2025 года между УДИБ Красноярска и акционерным обществом в сфере эксплуатации электрических сетей был заключен муниципальный контракт на восстановление элементов сетей наружного освещения и волоконно-оптических линий связи на территории города на сумму около 78 млн рублей. В рамках контракта подрядчик заключил с коммерческой организацией договор поставки светодиодных светильников на сумму более 25 млн рублей.
«В августе—сентябре 2025 года подозреваемые вступили в сговор с целью хищения бюджетных средств. Руководитель коммерческой организации совместно со своим братом, являющимся индивидуальным предпринимателем, приобрели светильники, не соответствующие требованиям ГОСТ и технического задания. Заместитель руководителя по благоустройству и озеленению, будучи осведомлённым об этом, дал указание директору акционерного общества принять некачественный товар. На основании актов выполненных работ, содержащих заведомо ложные сведения о соответствии поставленного товара, коммерческой организации перечислена оплата в полном объёме», — уточнили в ведомстве.
Похищенными деньгами подозреваемые распорядились по своему усмотрению. Управлению дорог, инфраструктуры и благоустройства Красноярска причинен ущерб на сумму более 25 млн рублей.
В настоящее время подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им мер пресечения. Следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.
