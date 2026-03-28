Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский охотинспектор заснял животных леса Горьковского района

Самец косули и стадо кабанов попали в фотоловушку.

Источник: Управление по охране животного мира

В Управлении животного мира поделились редкими и красивыми кадрами животных, которые водятся в Горьковском районе Омской области. Их засняла на видео фотоловушка, оставленная охотинспектором.

Днем в кадр попал самец косули с шикарными рогами. Ночью же к фотоловушке подошло целое стадо кабанов. Причем глава семейства, крупный матерый кабан, как будто специально позировал перед камерой и встал так, чтобы попасть в объектив крупным планом.

«Март — отличный сезон для наблюдения для животными. Приятно видеть, что они чувствуют себя спокойно и уверенно», — отметили в Управлении.