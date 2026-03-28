Омский охотинспектор заснял животных леса Горьковского района

В Управлении животного мира поделились редкими и красивыми кадрами животных, которые водятся в Горьковском районе Омской области. Их засняла на видео фотоловушка, оставленная охотинспектором.
Днем в кадр попал самец косули с шикарными рогами. Ночью же к фотоловушке подошло целое стадо кабанов. Причем глава семейства, крупный матерый кабан, как будто специально позировал перед камерой и встал так, чтобы попасть в объектив крупным планом.
«Март — отличный сезон для наблюдения для животными. Приятно видеть, что они чувствуют себя спокойно и уверенно», — отметили в Управлении.