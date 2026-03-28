Уголовное дело возбуждено после хищения 288 тысяч рублей у жителя ЕАО.

В дежурную часть районного отдела полиции поступило официальное заявление от 42-летнего жителя города Облучье, пострадавшего от действий киберпреступников. Следствием установлено, что потерпевший планировал приобрести вездеход через специализированную группу в мессенджере. Об этом сообщает Прокуратура ЕАО. После согласования условий сделки мужчина перечислил на расчетный счет якобы легальной коммерческой компании денежные средства в размере 288 тысяч рублей. Подробнее «Комсомольская правда» — Хабаровск".
После транзакции менеджер организации подтвердил отправку заказа, однако в дальнейшем общение с клиентом прекратил и скрылся. В результате оперативных действий правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Прокуратура района взяла под личный контроль установление всех обстоятельств происшествия, а также результаты расследования. Полиция в очередной раз напоминает гражданам о необходимости проявлять бдительность при совершении крупных покупок через непроверенные интернет-площадки и социальные сети.
