Уголовное дело возбуждено после хищения 288 тысяч рублей у жителя ЕАО.

После транзакции менеджер организации подтвердил отправку заказа, однако в дальнейшем общение с клиентом прекратил и скрылся. В результате оперативных действий правоохранительных органов было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Прокуратура района взяла под личный контроль установление всех обстоятельств происшествия, а также результаты расследования. Полиция в очередной раз напоминает гражданам о необходимости проявлять бдительность при совершении крупных покупок через непроверенные интернет-площадки и социальные сети.