«Тёплый рейс» в Хабаровском крае прибыл в сёла Малышево и Елабуга

Дорога до отдаленных сел никогда не бывает легкой, но, когда тебя ждут люди, любые задержки становятся лишь поводом поторопиться. Проект «Тёплый рейс» Хабаровской краевой общественной организации «Милосердие» добрался до сел Малышево и Елабуга, чтобы подарить их жителям не просто вещи, а настоящую заботу, сообщает ХКОО «Милосердие».
В Малышево местом встречи стал местный клуб. Здесь развернули импровизированный гуманитарный склад: продуктовые наборы, одежда и обувь — всё это нашло своих хозяев. Пока одни сельчане выбирали обновки, другие выстроились в очередь к волонтёру-парикмахеру, который неизменно отправляется в каждую поездку. Рядом с теми, кому нужна была не только материальная, но и моральная поддержка, работал психолог. Провожать гостей из Малышево в Елабугу жители вышли с искренней теплотой.
И там, несмотря на дорожные сложности и организационные хлопоты, «Милосердие» встретили с нетерпением. Работа закипела с колёс: женщины спешили к парикмахеру, ведь в отдалённых сёлах найти мастера — настоящая удача, а дети с восторгом примеряли новые куртки и шапки.
Всего за поездку помощь получили 60 семей. С гуманитарного склада отправили в новые руки около 200 килограммов одежды и обуви. Но главный итог — не в килограммах и тоннах. Главное — это тихая, но такая важная работа: кто-то уехал с полными сумками продуктов, чтобы не беспокоиться о завтрашнем дне, кто-то обрёл любимую вещь, подарившую радость обновки, а кто-то уходил подстриженным, ухоженным и снова поверил в лучшее, глядя в будущее с надеждой.
— «Тёплый рейс» продолжает свой путь. Мы благодарны каждому, кто был с нами в этом путешествии! — поделились сотрудники «Милосердия».
Ранее ИА AmurMedia сообщало, что Хабаровская краевая общественная организация «Милосердие» приступила к реализации масштабного социального проекта «Тёплый рейс», направленного на поддержку наиболее уязвимых категорий граждан. Проект стал возможен благодаря победе в конкурсе и финансовой поддержке комитета по внутренней политике Правительства Хабаровского края, при софинансировании Фондом президентских грантов. Первый «Теплый рейс» начался с сёл Победа и Новокуровка. Жителям труднодоступных поселений вручали продуктовые наборы, а ещё они смоли подобрать для себя и детей одежду.