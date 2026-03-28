Лириды и Персеиды. Астроном Дёмин раскрыл звёздные события 2026 года

Весной, когда небо очищается от зимних туч, люди всё чаще поднимают глаза вверх. Кто-то ищет знакомые созвездия, кто-то надеется увидеть «падающую звезду».
Что же всё-таки манит нас в этом звёздном небе и почему так гипнотизируют тайны Вселенной? Rostov.aif.ru пообщался с заведующим астрономической обсерваторией парка имени Максима Горького Николаем Дёминым и узнал ответ на этот вопрос, а также чем занимается астрономия, что можно увидеть на небе в ближайшие месяцы и куда ехать от засветки Ростова.
Наука о звёздах.
Николаю Дёмину 32 года, он возглавляет одну из обсерваторий региона. На вопрос, зачем нужна астрономия, отвечает спокойно и уверенно.
«Астрономия — это наука, которая занимается изучением движения, физических свойств, строения, возникновения и развития небесных тел, их систем, а также Вселенной в целом. Астрономы изучают Солнце и другие звёзды, планеты, экзопланеты, астероиды, кометы, чёрные дыры, галактики и многое другое», — с воодушевлением говорит он.
На первый взгляд может показаться, что астрономия имеет только теоретическую ценность. Но это не совсем так.
«Все современные методы навигации, включая спутниковые системы, построены на астрономических и астрометрических основах. Астрономы в космосе сталкиваются с физическими условиями, которые невозможно воспроизвести на Земле в лаборатории — запредельными значениями плотности, давления, температуры. Наблюдения за астрономическими объектами позволяют подтверждать или опровергать физические теории», — подчёркивает специалист.
Автора этих строк всегда интересовал вопрос: много ли можно увидеть без телескопа?
Николай Дёмин отвечает, что строго говоря, список интересных астрономических явлений, доступных невооружённому глазу, достаточно скромный. Это солнечные и лунные затмения, ярчайшие кометы, метеорные потоки, соединения планет и покрытия ярких звёзд Луной.
«В ближайшие месяцы можно отметить метеорный поток Лириды, который будет активен с 16 по 25 апреля. Причём в ночь с 21 на 22 апреля ожидается максимум — 18−25 метеоров в час. Лириды отличаются непредсказуемыми колебаниями активности. В некоторые годы происходят резкие всплески, когда можно пронаблюдать до сотни “падающих звёзд” в час!» — говорит астроном.
Открытие от любителя.
Многие думают, что астрономия — это удел профессионалов с мощным оборудованием. На деле же всё обстоит несколько иначе.
«Современная астрономия — не только наблюдательная, но и вычислительная наука. Почти все открытия сейчас делаются не за окуляром телескопа, а за монитором компьютера», — уточняет Николай Дёмин.
Он даёт совет: если есть желание принести пользу науке, можно присоединиться к любительским проектам распределённых вычислений, поиска комет, астероидов и переменных звёзд. По его словам, количество наблюдательного материала, получаемого современными автоматизированными системами, существенно превышает возможности профессиональных астрономов по его обработке. Многие обсерватории выкладывают «сырые» данные в открытый доступ, и с ними могут работать все желающие. Такая работа рано или поздно вознаграждается открытиями — обычно не великими, но всё-таки.
Изредка открытия во время визуальных наблюдений происходят и в наши дни. Хороший пример — комета Хейла-Боппа, открытая любителями Аланом Хейлом и Томасом Боппом в конце XX века.
Астрономический календарь на 2026 год.
2026 год обещает быть особенным для тех, кто живет в Ростовской области и не равнодушен к ночному небу. Звёзды будто договариваются устроить настоящее шоу.
Так, по данным Николая Дёмина, летом ожидаются сразу два затмения — солнечное (12 августа) и лунное (28 августа). Солнечное затмение будет недоступно для наблюдения с территории донского региона — ареал его видимости охватит Арктику, Северную Америку и Западную Европу. А вот с частным лунным затмением 28 августа дончанам повезёт больше — увидеть это явление можно будет со всей Европейской территории России при условии безоблачного неба.
Кроме того, говорит астроном, видимость планет будет весьма благоприятной в течение всего года. Начало года уже порадовало оптимальными условиями для наблюдения Юпитера. Ближе к концу года ожидаются противостояния Нептуна (26 сентября), Сатурна (4 октября) и Урана (25 ноября). Марс будет доступен во второй половине 2026 года, но наилучшие условия для его видимости наступят только в феврале 2027 года.
«Меркурий в течение года трижды будет доступен для наблюдения утром — в апреле, августе и ноябре, а также дважды — вечером в июне, октябре. Лучшие условия ожидаются в августе. Для Венеры до октября будет продолжаться период вечерней видимости, а в ноябре и декабре — утренней», — поясняет Николай Дёмин.
Среди метеорных потоков в 2026 году лучшими для наблюдений будут Лириды (16−25 апреля), Персеиды (17 июля — 24 августа) и Дракониды (6−10 октября).
Куда ехать от городских огней?
Какие же места в Ростовской области считаются лучшими для наблюдений? Общее правило простое: чем дальше от крупных городов, тем лучше.
«Юго-западная часть области плохо подходит для астрономических наблюдений. Здесь плотно сконцентрированы наиболее крупные населённые пункты: Ростов-на-Дону, Азов, Батайск, Аксай, Таганрог, Шахты, Новошахтинск и Новочеркасск», — объясняет наш собеседник.
Лучшие места, по его словам, на востоке области, около границы с Калмыкией — в Заветинском и Ремонтненском районах. Но добираться туда сложно и долго.
«Золотой серединой можно считать Весёловский и Сальский районы. С одной стороны, они находятся не так уж далеко от Ростова, с другой — там можно найти весьма тёмное небо. Есть ещё более близкие варианты — поля Кагальницкого района. Небо там далеко от идеального, но всё равно гораздо лучше, чем в любом крупном населённом пункте», — уверяет специалист.
Что касается времени, то наиболее благоприятные месяцы — июль, август и сентябрь. Желательно выбирать даты вблизи новолуния, поскольку полная Луна сильно сужает возможности наблюдателя.
Все любительские астрономические наблюдения можно условно разделить на две группы. Это лунно-планетные наблюдения, для которых влиянием засветки можно пренебречь, и наблюдения объектов дальнего космоса — туманностей и галактик, видимость которых зависит от степени засвеченности неба очень сильно.
«Теоретически борьба с засветкой на уровне государства и общества возможна, но экономически нецелесообразна. Технически можно уменьшить интенсивность уличного освещения, установить направленные маломощные светильники, использовать лампы с узким спектром. Но всё это требует больших финансовых затрат и, если говорить прямо, никому не нужно, кроме небольшой горстки любителей астрономии», — констатирует Николай Дёмин.
Поэтому остаётся только правильно выбирать места для наблюдения и выезжать под чистое загородное небо.