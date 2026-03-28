Лириды и Персеиды. Астроном Дёмин раскрыл звёздные события 2026 года

Заведующий астрономической обсерваторией парка имени Максима Горького Николай Дёмин рассказал нашей редакции, чем манит астрономов звёздное небо.

Весной, когда небо очищается от зимних туч, люди всё чаще поднимают глаза вверх. Кто-то ищет знакомые созвездия, кто-то надеется увидеть «падающую звезду».

Что же всё-таки манит нас в этом звёздном небе и почему так гипнотизируют тайны Вселенной? Rostov.aif.ru пообщался с заведующим астрономической обсерваторией парка имени Максима Горького Николаем Дёминым и узнал ответ на этот вопрос, а также чем занимается астрономия, что можно увидеть на небе в ближайшие месяцы и куда ехать от засветки Ростова.

Наука о звёздах.

Николаю Дёмину 32 года, он возглавляет одну из обсерваторий региона. На вопрос, зачем нужна астрономия, отвечает спокойно и уверенно.

«Астрономия — это наука, которая занимается изучением движения, физических свойств, строения, возникновения и развития небесных тел, их систем, а также Вселенной в целом. Астрономы изучают Солнце и другие звёзды, планеты, экзопланеты, астероиды, кометы, чёрные дыры, галактики и многое другое», — с воодушевлением говорит он.

На первый взгляд может показаться, что астрономия имеет только теоретическую ценность. Но это не совсем так.

«Все современные методы навигации, включая спутниковые системы, построены на астрономических и астрометрических основах. Астрономы в космосе сталкиваются с физическими условиями, которые невозможно воспроизвести на Земле в лаборатории — запредельными значениями плотности, давления, температуры. Наблюдения за астрономическими объектами позволяют подтверждать или опровергать физические теории», — подчёркивает специалист.

Автора этих строк всегда интересовал вопрос: много ли можно увидеть без телескопа?

Николай Дёмин отвечает, что строго говоря, список интересных астрономических явлений, доступных невооружённому глазу, достаточно скромный. Это солнечные и лунные затмения, ярчайшие кометы, метеорные потоки, соединения планет и покрытия ярких звёзд Луной.

«В ближайшие месяцы можно отметить метеорный поток Лириды, который будет активен с 16 по 25 апреля. Причём в ночь с 21 на 22 апреля ожидается максимум — 18−25 метеоров в час. Лириды отличаются непредсказуемыми колебаниями активности. В некоторые годы происходят резкие всплески, когда можно пронаблюдать до сотни “падающих звёзд” в час!» — говорит астроном.

Открытие от любителя.

Многие думают, что астрономия — это удел профессионалов с мощным оборудованием. На деле же всё обстоит несколько иначе.

«Современная астрономия — не только наблюдательная, но и вычислительная наука. Почти все открытия сейчас делаются не за окуляром телескопа, а за монитором компьютера», — уточняет Николай Дёмин.

Он даёт совет: если есть желание принести пользу науке, можно присоединиться к любительским проектам распределённых вычислений, поиска комет, астероидов и переменных звёзд. По его словам, количество наблюдательного материала, получаемого современными автоматизированными системами, существенно превышает возможности профессиональных астрономов по его обработке. Многие обсерватории выкладывают «сырые» данные в открытый доступ, и с ними могут работать все желающие. Такая работа рано или поздно вознаграждается открытиями — обычно не великими, но всё-таки.

Изредка открытия во время визуальных наблюдений происходят и в наши дни. Хороший пример — комета Хейла-Боппа, открытая любителями Аланом Хейлом и Томасом Боппом в конце XX века.

Астрономический календарь на 2026 год.

2026 год обещает быть особенным для тех, кто живет в Ростовской области и не равнодушен к ночному небу. Звёзды будто договариваются устроить настоящее шоу.

Так, по данным Николая Дёмина, летом ожидаются сразу два затмения — солнечное (12 августа) и лунное (28 августа). Солнечное затмение будет недоступно для наблюдения с территории донского региона — ареал его видимости охватит Арктику, Северную Америку и Западную Европу. А вот с частным лунным затмением 28 августа дончанам повезёт больше — увидеть это явление можно будет со всей Европейской территории России при условии безоблачного неба.

Кроме того, говорит астроном, видимость планет будет весьма благоприятной в течение всего года. Начало года уже порадовало оптимальными условиями для наблюдения Юпитера. Ближе к концу года ожидаются противостояния Нептуна (26 сентября), Сатурна (4 октября) и Урана (25 ноября). Марс будет доступен во второй половине 2026 года, но наилучшие условия для его видимости наступят только в феврале 2027 года.

«Меркурий в течение года трижды будет доступен для наблюдения утром — в апреле, августе и ноябре, а также дважды — вечером в июне, октябре. Лучшие условия ожидаются в августе. Для Венеры до октября будет продолжаться период вечерней видимости, а в ноябре и декабре — утренней», — поясняет Николай Дёмин.

Среди метеорных потоков в 2026 году лучшими для наблюдений будут Лириды (16−25 апреля), Персеиды (17 июля — 24 августа) и Дракониды (6−10 октября).

Куда ехать от городских огней?

Какие же места в Ростовской области считаются лучшими для наблюдений? Общее правило простое: чем дальше от крупных городов, тем лучше.

«Юго-западная часть области плохо подходит для астрономических наблюдений. Здесь плотно сконцентрированы наиболее крупные населённые пункты: Ростов-на-Дону, Азов, Батайск, Аксай, Таганрог, Шахты, Новошахтинск и Новочеркасск», — объясняет наш собеседник.

Лучшие места, по его словам, на востоке области, около границы с Калмыкией — в Заветинском и Ремонтненском районах. Но добираться туда сложно и долго.

«Золотой серединой можно считать Весёловский и Сальский районы. С одной стороны, они находятся не так уж далеко от Ростова, с другой — там можно найти весьма тёмное небо. Есть ещё более близкие варианты — поля Кагальницкого района. Небо там далеко от идеального, но всё равно гораздо лучше, чем в любом крупном населённом пункте», — уверяет специалист.

Что касается времени, то наиболее благоприятные месяцы — июль, август и сентябрь. Желательно выбирать даты вблизи новолуния, поскольку полная Луна сильно сужает возможности наблюдателя.

Все любительские астрономические наблюдения можно условно разделить на две группы. Это лунно-планетные наблюдения, для которых влиянием засветки можно пренебречь, и наблюдения объектов дальнего космоса — туманностей и галактик, видимость которых зависит от степени засвеченности неба очень сильно.

«Теоретически борьба с засветкой на уровне государства и общества возможна, но экономически нецелесообразна. Технически можно уменьшить интенсивность уличного освещения, установить направленные маломощные светильники, использовать лампы с узким спектром. Но всё это требует больших финансовых затрат и, если говорить прямо, никому не нужно, кроме небольшой горстки любителей астрономии», — констатирует Николай Дёмин.

Поэтому остаётся только правильно выбирать места для наблюдения и выезжать под чистое загородное небо.

