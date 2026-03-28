Бойцы РФ ворвались в Терновое с гранатами: главная новость СВО 28 марта

Российские военные прорвались в центр села Терновое в Днепропетровской области и застали боевиков ВСУ врасплох. Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с aif.ru рассказал, как бойцы ВС РФ неожиданной атакой выбили украинских боевиков из села.
Напомним, околовоенные Telegram-каналы сообщили, что российским военным удалось прорваться в центр села Терновое в районе крупного поселка Покровское в Днепропетровской области.
Уточняется, что российские бойцы смогли продвинуться в центральной части Тернового и занять позиции в сельхозпостройках, увеличив зону контроля на территории села.
Также подразделения ВС РФ расширили зону контроля в районе села Березовое, расположенного в пяти километрах от Тернового.
Матвийчук отметил, что прорваться в центр села российским подразделениям помогла неожиданная для ВСУ атака.
«Российские бойцы вышли к этому селу через неохраняемые или необороняемые позиции. Вероятнее всего, это были сельскохозяйственные постройки или промышленные территории. В результате они смогли обезвредить противника, который находился на обороне того же Покровского», — пояснил военный эксперт.
Российские бойцы, по словам полковника, проявили находчивость и ворвались на позиции противника с нескольких сторон. Они обошли боевиков ВСУ справа и слева, а также обездвижили ударом с тыла.
После этого украинских боевиков засыпали гранатами, что позволило почти без сопротивления прорваться в село и взять его под свой контроль.
«Про потери известно только то, что было уничтожено несколько бронированных объектов, которые, скорее всего, или отступали, или пытались подвезти резервы», — добавил Матвийчук.
По словам военного эксперта, на этом направлении продолжаются бои, которые способствуют успешному продвижению российских подразделений вглубь Днепропетровской области.
«Это говорит о том, что наши войска, даже несмотря на весеннюю распутицу, пытаются активизировать свои действия и выполнять задачи по расширению и закреплению буферной зоны в регионе», — пояснил военный эксперт.
Ранее стало известно, что ВС РФ уничтожили укрепленный район ВСУ в Днепропетровской области.