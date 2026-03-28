Глава Красноярска поручил изменить схему движения на Тамбовской

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Глава Красноярска Сергей Верещагин провел личный прием граждан, по итогам которого дал ряд поручений профильным службам.
В числе ключевых — предложение участника СВО Вячеслава Буковецкого по организации движения на улице Тамбовской. Речь идет о запрете левого поворота в сторону поликлиники и обустройстве проезда к ней со стороны улицы Томской. Как отметил мэр, дорогу у медучреждения отсыпят в этом году, а в следующем планируется капитальный ремонт.
Жители улицы Пригорной обратились с вопросом содержания дороги к садовым товариществам. Также поступили предложения по улучшению движения на улицах Лесопарковой, Высотной, Гусарова, а также по обустройству пешеходных дорожек на улице Словцова. Эти инициативы поручено проанализировать и оценить с точки зрения реализации.
Отдельный блок обращений касался качества управления многоквартирными домами, межевания придомовых территорий, организации проездов и благоустройства. По словам мэра, все поступившие вопросы взяты в работу. Он также напомнил, что жителям доступна помощь консультационного центра по вопросам смены управляющих компаний.
Следующий прием граждан запланирован на конец апреля, сообщили в администрации города.