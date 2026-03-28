Ричмонд
+9°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 10 российских аэропортов ограничили прием и выпуск самолетов

Число ограничивших работу российских аэропортов увеличилось до 15.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 28 марта в России ограничили работу нескольких аэропортов. К 05:50 их число достигло 15. Два аэропорта принимают и отправляют рейсы по согласованию. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Так, принимают и отправляют рейсы по согласованию со спецслужбами аэропорты Домодедово и Нижнего Новгорода. Ночью ограничения на полеты введены также в воздушных гаванях Орска, Уфы, Самары, Оренбурга, Нижнекамска, Казани, Бугульмы, Иваново, Пскова, Саратова, Петербурга и Ярославля.

Кроме того, с вечера 27 марта на прием и выпуск рейсов недоступен аэропорт Пензы. В Росавиации напомнили, что ограничения действуют для обеспечения безопасности полетов.

Ночью воздушную опасность объявили в ряде регионов РФ. В том числе, атаку БПЛА отражают в Ленобласти. Известно о ликвидации уже 15 беспилотников ВСУ.

