В Красноярске при пожаре погиб человек

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В СНТ «Ручеек-433» Красноярска сгорели садовый дом и хозяйственная постройка.
Площадь пожара составила 48 и 9 квадратных метров соответственно. С огнем боролись семь человек и две единицы техники. В результате погиб человек.
В Лесосибирске при пожаре в частном секторе сгорели котельная и кровля жилого дома, огонь также повредил квартиру. Общая площадь составила около 150 квадратных метров. На месте работали 17 человек и шесть единиц техники. Пострадал мужчина, его госпитализировали с ожогами.
Отдельно в краевом МЧС сообщили о происшествии на воде. На Красноярском водохранилище в районе залива Бирюса под лед провалился легковой автомобиль с двумя людьми. Они выбрались самостоятельно, медицинская помощь не потребовалась.
Предварительно, причиной пожаров стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.