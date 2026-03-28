В Красноярске при пожаре погиб человек

В Лесосибирске при пожаре в частном секторе сгорели котельная и кровля жилого дома, огонь также повредил квартиру. Общая площадь составила около 150 квадратных метров. На месте работали 17 человек и шесть единиц техники. Пострадал мужчина, его госпитализировали с ожогами.