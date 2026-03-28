В Красноярске при пожаре погиб человек

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В СНТ «Ручеек-433» Красноярска сгорели садовый дом и хозяйственная постройка.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В СНТ «Ручеек-433» Красноярска сгорели садовый дом и хозяйственная постройка.

Площадь пожара составила 48 и 9 квадратных метров соответственно. С огнем боролись семь человек и две единицы техники. В результате погиб человек.

В Лесосибирске при пожаре в частном секторе сгорели котельная и кровля жилого дома, огонь также повредил квартиру. Общая площадь составила около 150 квадратных метров. На месте работали 17 человек и шесть единиц техники. Пострадал мужчина, его госпитализировали с ожогами.

Отдельно в краевом МЧС сообщили о происшествии на воде. На Красноярском водохранилище в районе залива Бирюса под лед провалился легковой автомобиль с двумя людьми. Они выбрались самостоятельно, медицинская помощь не потребовалась.

Предварительно, причиной пожаров стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.