Петербург и Севастополь свяжет прямой автобус

Россияне получили ещё один способ добраться до Крыма, на этот раз без пересадок и долгих стыковок. Уже 29 марта между Санкт-Петербургом и Севастополем впервые отправится прямой автобус, который свяжет сразу несколько крупных городов страны. О запуске нового маршрута сообщили в петербургской администрации.