Росавиация открыла небо над Волгоградом после часового запрета

Меры безопасности вводились в аэропорту Волгограда утром 28 марта. Росавиация закрыла воздушную гавань в 4−55 ч, а в 5−45 ч. аэропорт вновь заработал в штатном режиме. За время действия ограничений сбоев в расписании самолетов зафиксировано не было.
Напомним, в Волгоградской области час действовал режим ракетной опасности. При этом угроза атак БПЛА сохраняется.
