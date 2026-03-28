Шах и мат: США попали в опасную ловушку в Иране

Операция США и Израиля против Ирана терпит коллапс, считает политолог Данилин. Эксперт оценил вероятность наземной операции, а также шансы американцев на победу.

Источник: Аргументы и факты

Операция США и Израиля против Ирана находится в процессе коллапса, заявил aif.ru политолог Павел Данилин. При этом вероятность того, что глава Белого дома решится на наземную операцию, эксперт оценил как 50 на 50.

«Трамп объявил о приостановке ударов по энергообъектам Ирана до 6 апреля. Но пошёл он на этот шаг или нет — мы не знаем. Вчера по электростанциям Тегерана были атаки, и в нескольких районах столицы надолго пропадало электричество. Поэтому я бы все заявления президента США делил бы не на два и не на три, а где-то на пятьсот», — сказал Данилин.

Политолог выразил мнение, что подобные заявления Трамп делает лишь с одной целью: потянуть время до подхода воинских контингентов, которые, возможно, будут принимать участие в наземной операции, а также до того момента, когда удастся договориться со странами НАТО и государствами Персидского залива о деблокировке пролива и о совместной операции против Ирана.

Данилин констатировал, что Трамп загнал себя в ловушку.

«Вероятность наземной операции — 50 на 50. Потому что, к сожалению, Трамп загнал себя в такую ловушку, из которой у него нет хорошего выхода. С одной стороны, если он не покажет успеха, его “съедят” на осенних промежуточных выборах в Конгресс. С другой стороны, если он покажет результат, но с большим количеством жертв, его опять же “съедят” на этих выборах. И непонятно, где ему будет проще. В общем, цугцванг», — сказал эксперт.

По словам Данилина, операция США и Израиля не провалилась, но находится в процессе коллапса.

«Это растянувшийся процесс, потому что всё точно сложилось не так, как планировалось. Издержки намного серьёзнее. При этом говорить о том, что США и Израиль не смогут достичь победы, утверждать еще рано. Ведь очевидно, что Иран намного слабее оппонентов, даже несмотря на наличие основной проблемы для Штатов — очень длинного логистического плеча», — сказал эксперт.

Данилин также добавил, что в случае сокрушительного поражения США в войне с Ираном демократы будут ставить Трампу палки в колёса по всем внутриполитическим вопросам, и не исключил импичмента.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что наземная операция американских войск в Иране может обернуться для США тем же, что и война во Вьетнаме, из которой у Вашингтона не получилось найти достойного выхода.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
