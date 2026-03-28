Красноярских педагогов приглашают к участию во всероссийском конкурсе наставников

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске продолжается прием заявок на участие во всероссийском конкурсе «Быть, а не казаться», направленном на выявление лучших педагогов и наставников в сфере патриотического воспитания, а также молодежных лидеров и участников СВО.

Источник: НИА Красноярск

Проект, инициированный в 2024 году, объединяет участников от 16 лет и охватывает широкий круг профессиональных и общественных практик. В этом году конкурс пройдет в шести номинациях, включая категории для начинающих и опытных наставников, руководителей молодежных объединений, представителей силовых структур, участников и ветеранов боевых действий, а также специалистов в сфере профилактики и психологии.

Организаторы отмечают, что конкурс ориентирован на поиск и поддержку тех, кто работает с молодежью и формирует ценностные ориентиры через личный пример и практическую деятельность.

Подать заявку на участие можно до 12 апреля. Подробные условия опубликованы на официальном сайте конкурса.