В Минздраве рассказали, сколько в среднем живут россияне

Главный внештатный гериатр Министерства здравоохранения России Ольга Ткачева рассказала РИА Новости прогнозы по демографической ситуации в стране.
По ее словам, продолжительность жизни в России неуклонно увеличивается: в настоящее время она превышает 73 года, а к 2036 году планируется достичь показателя в 78−81 год. При этом к 2030-му каждый четвертый россиянин окажется в возрасте старше 60 лет.
Специалист уточнила, что средняя продолжительность жизни для граждан, уже перешагнувших 60-летний рубеж, составляет около двух десятилетий. Однако, подчеркнула Ткачева, ключевое значение имеет не столько количество прожитых лет, сколько их качество.
Важнейшими задачами она назвала сохранение функциональной независимости, социальной активности, а также когнитивного и эмоционального благополучия в пожилом возрасте. В связи с этим, по мнению эксперта, акцент следует сместить с простого увеличения продолжительности жизни на продление периода активного долголетия.
