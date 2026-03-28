Ричмонд
+9°
облачно, небольшой дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минздраве рассказали, сколько в среднем живут россияне

Главный внештатный гериатр Министерства здравоохранения России Ольга Ткачева рассказала РИА Новости прогнозы по демографической ситуации в стране.

Главный внештатный гериатр Министерства здравоохранения России Ольга Ткачева рассказала РИА Новости прогнозы по демографической ситуации в стране.

По ее словам, продолжительность жизни в России неуклонно увеличивается: в настоящее время она превышает 73 года, а к 2036 году планируется достичь показателя в 78−81 год. При этом к 2030-му каждый четвертый россиянин окажется в возрасте старше 60 лет.

Специалист уточнила, что средняя продолжительность жизни для граждан, уже перешагнувших 60-летний рубеж, составляет около двух десятилетий. Однако, подчеркнула Ткачева, ключевое значение имеет не столько количество прожитых лет, сколько их качество.

Важнейшими задачами она назвала сохранение функциональной независимости, социальной активности, а также когнитивного и эмоционального благополучия в пожилом возрасте. В связи с этим, по мнению эксперта, акцент следует сместить с простого увеличения продолжительности жизни на продление периода активного долголетия.

Ранее сообщалось, что эксперт назвал основания для приостановки выплаты пенсии.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.