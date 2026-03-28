Жителей Красноярского края просят пополнить экспонатами музей финансов

Музей истории финансовых органов края запустил специальные экскурсии для семей с детьми. Здесь можно увидеть, как выглядел кабинет руководителя главного финансового органа губернии — Енисейской казенной палаты, с письменным столом, старинными книгами, массивным шкафом. Проследить этапы истории края и даже страны через определенные финансовые решения руководителей. Музей находится в здании министерства финансов Красноярского края — Музей — это не только про историю, но и про понимание современных финансовых процессов, — отметил Владимир Бахарь, заместитель председателя правительства края — министр финансов. Специалисты принимают от жителей края документы, фотографии и предметы, связанные с финансами. Они будут использованы в экспозиции музея.