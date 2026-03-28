В Пермском крае введён режим «Ракетная опасность» утром 28 марта

Режим «Ракетная опасность» введён в Пермском крае утром 28 марта, сообщает региональный Минтербез.
Особый режим ввели в 7:06. С этого момента все оперативные службы находятся в полной готовности. Вызов экстренной помощи доступен по телефону 112.
В Ведомстве напомнили, что порядок действий во время режима "Ракетная опасность такой же, как и при угрозе БПЛА.
«Спуститесь на нижние этажи, не пользуйтесь лифтом! Дома закройте все окна и шторы. Приготовьте воду, еду, лекарства, фонарик, документы. Избегайте открытых пространств. Следите за оповещениями МЧС», — рассказали в Министерстве территориальной безопасности Пермского края.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что впервые в регионе режим «Ракетная опасность» вводили 27 февраля.