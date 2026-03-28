В ГД рассказали, как получить перерасчет за простой неисправного лифта

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Перерасчет платы за содержание жилья может быть произведен в случае перерыва в работе общедомового лифта из-за неисправности, для его получения жильцам дома следует направить заявление в управляющую компанию (УК) не позднее шести месяцев с выявления поломки. Об этом рассказал ТАСС депутат Государственной думы от ЛДПР, первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
«У жильцов есть право не только на устранение поломки, но и на компенсацию за время простоя лифта. Согласно правилам содержания общедомового имущества, любой перерыв в работе лифта — основание для перерасчета платы за содержание жилья, даже если причина поломки не зависела от УК. Для этого нужно подать заявление в управляющую компанию не позднее шести месяцев с момента выявления неисправности», — рассказал депутат.
По словам Свищева, при поломке лифта следует зафиксировать поломку и получить номер заявки в управляющую компанию, если за 24 часа неисправность не устранена — написать претензию в УК с требованием ремонта и перерасчета, если ответа не последует — писать жалобы в государственную жилищную инспекцию, Ростехнадзор и прокуратуру.
«Люди платят за содержание жилья. И имеют право знать, на что идут их деньги. Если лифт не работает неделю, то услуга не оказана. Значит, и платить за нее не должны. Перерасчет — не благотворительность, это ваше законное право. Не стесняйтесь его требовать», — добавил депутат.