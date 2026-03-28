Живыми не выйдут: что происходит в Святогорске и у стен Славянска

События в Святогорске разворачиваются по сценарию, отработанному ранее на других участках фронта. Российские войска, сосредоточившись на перерезании логистических маршрутов, создают условия для дальнейшего выдавливания противника из населенного пункта. О деталях операции по освобождению Святогорска aif.ru рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Все дороги под контролем.
Пути в Святогорск на краснолиманском направлении отрезаны. Мост в районе этого города взорван, а единственная дорога на Богородичное к западу от города находится под огневым контролем ВС РФ. Это создает для ВСУ ситуацию, схожую с той, что наблюдается в Константиновке.
«Когда под огневой контроль взяты дороги, то можно говорить, что это так или иначе приводит к освобождению населённых пунктов», — отметил военный эксперт Василий Дандыкин.
Пять сотен боевиков ВСУ брошены в расход.
По оценкам военного эксперта Василия Дандыкина, в Святогорске может оставаться до 500 украинских военнослужащих.
«Святогорск — это небольшой город. Там могут оставаться до 500 боевиков ВСУ. Это операторы дронов, снайперы, пулеметчики, артиллерийские расчёты. Вполне возможно, прячутся мирные граждане. При освобождении других городов наши сейчас эвакуируют таких людей. В той же Сумской области мирные остаются в населенных пунктах, не хотят уходить, потому что знают, что их увезут на западную Украину, где ничего хорошего не ждет. Еще надо учитывать, что ВСУ очень часто прикрываются мирными жителями, то есть, их могли просто не выпустить из города», — объяснил собеседник издания.
Отметим, что по данным военных Telegram-каналов, к концу первой декады марта российские бойцы закрепились на северо-восточной окраине города и начали продвижение вдоль берега реки Северский Донец, зачищая территорию.
Стратегический перекресток и ключ к Славянску.
Святогорск имеет важное стратегическое значение. Его расположение на высотах, на севере, создает условия для выстраивания «зоны безопасности» и дальнейшего продвижения российских войск.
«Святогорск находится на севере, он важен для создания зоны безопасности. Сейчас будет вестись уничтожение сил противника. его военной техники и личного состава артиллерией, дронами, “Солнцепеками”», — сказал Дандыкин.
Он подчеркнул, что прорыв российских подразделений в районе Святогорска приближает освобождение Донбасса. По словам эксперта, взятие под контроль Святогорска и соседнего Красного Лимана откроет российским военным путь на Славянск.
«Освобождение этого города, а также находящегося недалеко Красного Лимана позволит выйти российской армии на основные города на этом направлении, в частности, на Славянск», — добавил Дандыкин.