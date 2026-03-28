Красноярец второй раз сел за руль пьяным и попал под суд (видео)

Житель Красноярска предстанет перед судом за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по краю.
В феврале на ул. Енисейский тракт дорожные полицейские остановили автомобиль Suzuki. При проверке госавтоинспекторы выяснили, что у водителя отсутствуют какие-либо документы, а также заметили признаки алкогольного опьянения.
Правоохранители предложили водителю пройти медицинское освидетельствование, но он отказался. В результате мужчина был отстранен от управления транспортным средством, а его автомобиль помещен на специализированную стоянку.
«Оказалось, что красноярец распивал с другом алкогольные напитки, затем мужчины, будучи подшофе, решили съездить до банкомата. В ходе проверки полицейские установили, что водитель в 2023 году уже привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение», — рассказали в краевой полиции.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию». В настоящее время расследование уголовного дела завершено.
Правонарушителю грозит до двух лет лишения свободы.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.